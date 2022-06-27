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В Корее

26 июня в РК 3.429 новых случаев COVID-19

Write: 2022-06-27 10:48:10Update: 2022-06-27 13:47:20

26 июня в РК 3.429 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 26 июня в стране зарегистрированы 3.429 новых случаев COVID-19. Это на 109 случаев меньше по сравнению с прошлой неделей и на 2.704 случая меньше, чем четыре недели назад. Темпы заражения снижаются, сохраняясь на уровне менее 10 тысяч случаев в день с 10 июня. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 68 человек, что на 14 человек больше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 3 человека. Общее число умерших с начала пандемии – 24.525 человек. Коэффициент смертности составляет 0,13%. В апреле отменено большинство ограничений социального дистанцирования, за исключением требования ношения масок в помещении. Однако семидневный карантин для пациентов с COVID-19 сохранён из-за опасений нового всплеска заболеваемости. 
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