Уровень инфляции в РК с июня по август может составить 6%

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В период с июня по август потребительская инфляция в РК может составить 6% из-за глобального роста цен на нефть, продукты питания и сырьевые материалы. Об этом сообщил 26 июня в информационной программе телевидения KBS вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо. Он подчеркнул, что рост цен обусловлен в основном внешними факторами. Правительство обращает внимание на стабилизацию потребительских цен и предпримет все возможные меры, чтобы держать инфляцию под контролем. Одна из таких мер – дальнейшее повышение учётной ставки Банка Кореи. Коснувшись падения корейской воны по отношению к доллару, вице-премьер напомнил, что вона - не единственная валюта, стоимость которой падает. «Это не только наш кризисный фактор»,- сказал Чху Гён Хо. На прошлой неделе курс национальной валюты опускался ниже 1.300 вон за доллар. Это символический уровень, которого не было с момента мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. «Если вона упадёт ещё больше, власти примут меры»,- отметил вице-премьер. В мае потребительские цены выросли на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало самым быстрым ростом за 14 лет.