В Сеуле пройдёт встреча глав МИД РК и Тихоокеанских островов

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В октябре в Сеуле состоится пятая встреча министров иностранных дел РК и Тихоокеанских островов. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Ё Сын Бэ, выступая на прошлой неделе на семинаре, который проводился на Фиджи Форумом тихоокеанских островов (PIF). Во время четвёртой встречи министров, состоявшейся в прошлом году, РК и Тихоокеанские острова договорились проводить встречи раз в два года, а не каждые три года, как было раньше. Хотя пятая встреча должна была состояться в следующем году, стороны решили снова встретиться в этом году. Ё Сын Бэ сообщил о намерении Сеула назначить специального представителя при PIF. РК сотрудничает с Тихоокеанскими островами в вопросах изменения климата, охраны окружающей среды и развития рыболовства. РК ежегодно предоставляет региону 1,5 млн долларов через Фонд сотрудничества, который был создан в 2008 году.