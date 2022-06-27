Рост зарплаты в РК в 2,6 раза больше, чем в странах G5

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Средние темпы роста заработной платы в РК за последние 20 лет оказались в 2,6 раза выше, чем в пяти крупнейших странах мира (G5). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Корейским институтом экономических исследований (KERI) при Федерации корейской промышленности. В нём сравнивается рост стоимости рабочей силы в РК, США, Японии, Германии, Великобритании и Франции. Как оказалось, среднегодовая заработная плата в РК увеличилась с 29.238 долларов в 2000 году до 41.960 долларов в 2020 году, то есть, на 43,5%. Сопоставимый показатель для стран G5 составил 16,5%, что в 2,6 меньше, чем в РК. Среди одиннадцати государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития с населением более 30 млн человек рост заработной платы в РК был вторым по величине. Эксперты говорят, что в РК наблюдается резкий рост затрат на рабочую силу, но производительность труда растёт недостаточно быстро. С 2004 по 2019 год стоимость рабочей силы в расчёте на одного производственного рабочего выросла на 88,2%, а производительность труда за тот же период выросла на 73,6%.