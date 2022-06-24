Президент РК Юн Сок Ёль прибыл в Мадрид на саммит НАТО

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль прибыл в Мадрид для участия в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который будет проходить 29-30 июня. На 28 июня запланирована встреча южнокорейского лидера с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы сотрудничества в сферах энергетики и поставок сырья, а также ситуацию на Корейском полуострове. Помимо этого, в программе визита Юн Сок Ёля встреча с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Будут обсуждаться вопросы формирования структуры всеобъемлющего сотрудничества в сфере безопасности в условиях нестабильности в мире. Южнокорейский президент, по мнению экспертов, призовёт Столтенберга обратить дополнительное внимание на противодействие северокорейской ядерной и ракетной угрозам. 28 июня Юн Сок Ёль также примет участие в торжественном ужине от имени короля Испании Филиппа VI. На ужине президент РК встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, лидерами других стран. Есть вероятность контактов с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. В программу поездки Юн Сок Ёля в Мадрид входят порядка десяти двусторонних и многосторонних встреч.