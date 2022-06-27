Более 70% южнокорейцев продолжают использовать маски

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72,1% южнокорейцев продолжают использовать маски вне помещений, опасаясь возможного заражения коронавирусом, несмотря на отмену мер социального дистанцирования. На это указывают результаты опроса, проведённого 27-28 июня оператором кредитных карт Lotte card среди 4.082 человек. Почти во всех возрастных категориях показатель превысил 72%. В возрастной категории от 20 до 29 лет он оказался чуть меньше - 58,9%. Помимо этого, 49,8% респондентов сообщили о намерении отправиться в этом году в зарубежное путешествие. 70% выразили желание продолжать работу в удалённом режиме. Кроме того, анализ базы данных по расходам клиентов Lotte card показал, что в мае потребительская активность в сфере спорта, туризма и других сегментов досуга пока более чем на 10% ниже средней отметки 2019 года. Вместе с тем спрос на онлайн-контенты, связанные с отдыхом, оказался в два раза выше среднего показателя 2019 года, что связано с влиянием пандемии коронавируса.