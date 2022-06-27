В РК будут увеличены тарифы на газ и электроэнергию

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С июля в РК повышаются тарифы на газ и электроэнергию. По данным Корейской электроэнергетической корпорации, со следующего месяца на 5 вон за киловатт-час будет повышен размер сырьевого сбора, одного из составляющих тарифа. В этой связи ожидается, что расходы на электроэнергию для средней семьи, состоящей из четырёх человек и использующей около 307 киловатт-часов в месяц, вырастут на 1.535 вон (1,19 доллара). Данное решение было одобрено правительством. Между тем, с июля по сентябрь планируется расширить тарифную скидку на электроэнергию до 40% для 3,5 млн домохозяйств, относящихся к категории малообеспеченных. Сообщается, что решение о повышении сырьевого сбора было неизбежным, учитывая резкий рост стоимости сырья на мировом рынке, а также ухудшения финансового положения Корейской электроэнергетической корпорации. С июля будет увеличен тариф на газ на 7% для обычных граждан и на 7,2% для частных предпринимателей. Ожидается, что расходы среднего домохозяйства на газ вырастут в среднем на 2.220 вон (1,73 доллара) в месяц. Это также связано с ростом мировых цен на природный газ и нефть. Увеличение тарифов на газ и электричество приведёт, как ожидается, к росту инфляции.