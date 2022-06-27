В РК будет доступна идентификация личности через смартфон

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с 29 июня в РК в тестовом режиме начнёт действовать электронный паспорт или услуга идентификации личности при помощи телефона без физического удостоверения личности. По данным министерства административного управления и безопасности, в приложении госуслуг (정부24) для смартфонов с операционной системой Аndroid будет доступна услуга мобильного удостоверения личности. Ей можно будет воспользоваться в круглосуточных магазинах, аэропортах и на других объектах. В приложении будут отображаться полное имя, фотография, номер удостоверения личности, адрес, а также QR-код, подтверждающий подлинность данных. Для того, чтобы воспользоваться услугой нужно подтвердить свою личность в вышеуказанном приложении и ввести данные. Все процедуры должны проводиться на телефоне, оформленном на своё имя. На этом этапе власти намерены проверить эффективность системы, выявить и устранить недоработки. В полном масштабе система заработает с 12 июля. Приложение для смартфонов на операционной системе IOS, как ожидается, будет доступно с конца июля.