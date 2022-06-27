В РК вырос объём выбросов парниковых газов

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Смягчение и отмена мер социального дистанцирования в РК привели к росту перемещений населения, что стало причиной роста выбросов парниковых газов. По данным министерства экологии, в прошлом году выбросы составили 679 млн 600 тыс. тонн, что на 3,5% больше уровня предыдущего года. В сфере энергетики отметка выросла на 3,6% до 590 млн 600 тыс. тонн. На энергетику пришлось 86,9% выбросов. Далее следуют промышленность (51 млн тонн) и сельское хозяйство (21 млн 200 тыс. тонн). Рост выбросов в энергетике связан с увеличением объёмов производства и потребления топлива. Благодаря росту объёма переработки мусора объём парниковых газов, вырабатываемых во время хранения и уничтожения мусора, сократился на 1,6%, составив 16 млн 800 тыс. тонн. В правительстве отмечают, что нынешний рост выбросов парниковых газов объясняется увеличением потребления энергии и активизацией производства в связи с ослаблением пандемии коронавируса. Сообщается также, что в РК рост выбросов оказался ниже среднего мирового показателя, составившего 5,7%. Предоставленные министерством данные являются предварительными. Выбросы парниковых газов в 2018 году достигли в РК пика в 727 млн тонн. В 2019 году показатель снизился на 3,5%, а в 2020 году - еще на 6,4% в годовом исчислении. Предыдущее правительство РК приняло программу, предусматривающую сокращение выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году и достижение углеродной нейтральности к 2050 году.