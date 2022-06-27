Бейсбольные стадионы в РК вновь заполнены людьми

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В течение последних двух лет доходы бейсбольных стадионов существенно снизились из-за невозможности проведения игр в присутствии зрителей. Однако в последнее время ситуация меняется. Продажи напитков, закусок, пива, футболок и других товаров, продаваемых на стадионах, значительно растут. В городе Кванчжу на стадионе Champions Field во всех магазинах расклеены объявления о том, что товар распродан. Стенды с униформой пустуют. Продавцы сообщают о наплыве людей даже в будние дни. Товары, отгружаемые в выходные дни, распродаются за короткое время. По данным Банка Кореи, в последнее время наблюдается быстрый рост спроса на товары и услуги в сфере спорта и искусства. Во время пика распространения коронавируса эти сегменты переживали сильнейший спад. Теперь ситуация совсем иная. Новая бейсбольная униформа от KIA была практически сразу распродана. Из-за большого объёма заказов доставку купленной формы приходилось ждать до месяца. Такой рост спроса связан с большим количеством посетителей бейсбольных игр после отмены мер социального дистанцирования и хорошими результатами команды KIA. Аналогичная ситуация наблюдается и с товарами, связанными с другими командами. Общее количество зрителей на играх на 24% ниже, чем до пандемии, однако продажи товаров, популярных среди фанатов бейсбола, растут быстрыми темпами. После двухлетнего перерыва южнокорейские фанаты бейсбола активно посещают стадионы и приобретают товары, не жалея денег.