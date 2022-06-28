РК и Австралия подтвердили готовность к сотрудничеству

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Президент РК Юн Сок Ёль и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе встретились 28 июня в Мадриде в преддверии саммита Организации Североатлантического договора (НАТО). РК и Австралия не являются членами альянса, но были приглашены на саммит в качестве стран-партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как отмечается в письменном сообщении администрации южнокорейского президента, участие лидеров двух стран в саммите НАТО демонстрирует наличие у них общих демократических ценностей, проявление уважения к суверенитету всех наций и исключение применения военной силы. Главы двух стран договорились активно участвовать в решении региональных вопросов, тем самым способствуя свободе, миру и процветанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, они обсудили вопросы расширения сотрудничества в областях энергетики, производства передовых промышленных материалов, цепочек поставок редких полезных ископаемых и изменения климата. Юн Сок Ёль и Энтони Альбанезе обсудили ракетную и ядерную программы Северной Кореи, при этом Австралия пообещала и впредь строго применять санкции в отношении Пхеньяна и подтвердила поддержку денуклеаризации Северной Кореи. Южнокорейский лидер попросил Австралию поддержать заявку РК на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане. Стороны договорились проводить регулярные встречи.