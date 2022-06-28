Президент РК примет участие в саммите НАТО

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Президент РК Юн Сок Ёль примет участие в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который пройдёт в Мадриде 29-30 июня. В своём выступлении он предложит расширить сотрудничество между РК и НАТО, начавшееся в 2006 году. Южнокорейский лидер призовёт участников саммита оказать помощь в решении проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. В тот же день Юн Сок Ёль проведёт переговоры в трёхстороннем формате с лидерами США и Японии. Стороны обсудят ряд вопросов, в том числе, взаимодействие в противостоянии северокорейским угрозам и экономическую безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. Президент РК проведёт также четырёхстороннюю встречу с главами Японии, Австралии и Новой Зеландии. В рамках саммита также состоятся двусторонние переговоры южнокорейского президента с главами Нидерландов, Польши, Канады, Румынии и других государств.