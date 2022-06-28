Ожидаемый уровень инфляции в РК в июне - 3,9%

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Ожидаемый уровень инфляции, учитывающий прогнозы потребителей о предстоящем росте цен, вырос на 0,6% по сравнению с маем, составив 3,9%. Как сообщили 29 июня в Банке Кореи, это самый высокий показатель с апреля 2012 года. Рост ожидаемого уровня инфляции оказался рекордным с 2008 года, когда начался сбор соответствующих данных. Такое увеличение показателя связано с влиянием роста потребительских цен. Сказываются также такие факторы как рост мировых цен на продовольственные товары и сбои в цепочках поставок. Подобная ситуация наблюдалась в период с июля 2008 года по июль 2009 года, когда во время финансового кризиса ожидаемый уровень инфляции превышал 4%. Индекс ожидаемого уровня учётной ставки составил 149 пунктов, что на 3 пункта выше, чем в мае. Если показатель выше ста, это означает, что большинство опрошенных ожидают увеличения учётной ставки через полгода.