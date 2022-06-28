Лидеры РК и Японии встретились в Мадриде

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Президент РК Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели краткую встречу в рамках состоявшегося 28 июня в Мадриде торжественного ужина от имени короля Испании Филиппа VI. В администрации президента сообщили, что стороны беседовали в течение 3-4 минут. Фумио Кисида первым подошёл к Юн Сок Ёлю, поздравив его со вступлением в должность президента, а также с победой правящей партии на местных выборах. Юн Сок Ёль, в свою очередь, пожелал Фумио Кисиде хороших результатов на предстоящих в июле выборах в Палату советников, верхнюю палату японского парламента. Он отметил, что южнокорейское правительство намерено активно развивать отношения двух стран, как можно скорее разрешив спорные вопросы. Фумио Кисида выразил благодарность за пожелания, отметив, что знает об усилиях Юн Сок Ёля по улучшению двусторонних отношений.