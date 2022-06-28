Хан Док Су: РК и Китай должны уважать друг друга

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РК и Китай должны развивать отношения, уважая друг друга и соблюдая взаимные интересы. Об этом заявил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая 28 июня на официальном ужине с участием журналистов. Так глава правительства прокомментировал позицию Пекина, выражавшего недовольство участием президента РК Юн Сок Ёля в саммите НАТО. Если Китай пойдёт на меры экономического давления, то необходимо будет заявить о недопустимости таких действий. При этом Хан Док Су выразил согласие с высказыванием координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, сделанном 24 июня. Кирби заявил, что Китай не обладает правом вето по поводу участия РК в каких-либо мероприятиях. Премьер-министр подчеркнул, что недовольство Пекина участием Юн Сок Ёля в саммите НАТО не соответствует принципу взаимного уважения.