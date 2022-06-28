РК и Китай обсудят экономическое сотрудничество

С 30 июня по 8 июля Корейская корпорация содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA) проведёт в Пекине форум экономического сотрудничества между РК и Китаем. Как сообщили в KOTRA, цель форума – способствовать расширению обменов в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и 60-летия основания KOTRA. Форум пройдёт в форматах онлайн и офлайн. В его рамках состоятся выставка, конференция и семинары, посвящённые автомобилям будущего, информационно-коммуникационным и биотехнологиям. В форуме примут участие такие южнокорейские компании как POSCO, Корейская железнодорожная корпорация (KORAIL), Банк Киоп, другие компании и организации. Президент KOTRA Ю Чжон Ёль заявил, что, несмотря на сложную ситуацию, в прошлом году двусторонний товарооборот достиг рекордных объёмов, превысив 300 млрд долларов.