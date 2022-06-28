Разбирательство между РК и Lone Star продолжается

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Разбирательство между компанией Lone Star и правительством РК близится к завершению. Как сообщили в министерстве юстиции РК, процедура разрешения спора должна завершиться 29 июня. При отсутствии особых препятствий решение по рассматриваемому делу должно быть вынесено в течение 120 дней. В 2001 году компания Lone Star при посредничестве своего подразделения Star Holdings приобрела небоскрёб Star Tower в сеульском районе Ёксам-дон, контрольный пакет акций банка «Вехван» и ряд других объектов, затем продала их и получила прибыль в размере примерно 4 млрд. долларов. Правительство РК обложило эти операции налогом на сумму 710 млн. долларов. В ноябре 2012 года Lone Star подала иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Lone Star обвиняет правительство РК в том, что в 2012 году она понесла убытки в размере 4 млрд. 679 млн. долларов в процессе продажи банка «Вехван» из-за затягивания профильным финансовым ведомством выдачи разрешения. Компания утверждает, что власти РК взыскали с компании налоги в нарушение закона. Южнокорейская сторона настаивает на том, что решения по Lone Star принимались в соответствии с международным законодательством. Данным делом со стороны правительства РК занимается рабочая группа в составе представителей министерства юстиции, МИД и отдела по государственной политике при управлении по координации политики правительства. После обнародования решения Международного центра по урегулированию инвестиционных споров министерство юстиции рассмотрит возможные дальнейшие действия.