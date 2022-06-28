В РК выросло промышленное производство и снизилось потребление

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В мае в РК промышленное производство и инвестиции в производственные мощности увеличились, но потребление снизилось. Согласно данным Национального статистического управления от 30 июня, общий индекс промышленного производства за май составил 117,1 пункта, что на 0,8% больше, чем месяц назад. После небольшого роста в марте данный показатель снизился в апреле, однако в мае рост возобновился. Объём производства увеличился как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг. В частности, показатели в сфере услуг увеличились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем за счёт увеличения производства товаров для дома, оптовой торговли продуктами питания и напитками, а также перевозок и складских услуг. Уровень потребления снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем из-за снижения продаж одежды и медикаментов. По сравнению с маем прошлого года, потребление возросло на 0,7%. Объём инвестиций в производственные мощности увеличился на 13% по сравнению с предыдущим месяцем.