МРОТ составит в РК в 2023 году 9.620 вон в час

Photo : YONHAP News

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит в РК в 2023 году 9.620 вон (7,41 доллара) в час, что на 5% больше, чем в текущем году. Такое решение было принято 29 июня комиссией по минимальной оплате труда в составе представителей профсоюзов, трудящихся и работодателей. Минимальная месячная зарплата составит в следующем году 2.010.580 вон (1.545 долларов). В ходе переговоров представители трудящихся предлагали увеличить МРОТ на 10%, а работодатели соглашались на увеличение не более чем на 1,86%, ссылаясь на экономический ущерб, вызванный пандемией COVID-19, в сочетании с высокой учётной ставкой, инфляцией и низким курсом национальной валюты. В соответствии с законодательством, размер МРОТ на следующий год должен быть официально объявлен министром труда не позднее 5 августа. Впервые за последние восемь лет это будет сделано своевременно. При администрации предыдущего президента страны Мун Чжэ Ина МРОТ был увеличен в 2018 году на 16,4%, в 2019 году – на 10,9%, в 2020 году – на 2,9%, а в 2021 году – на 1,5%. Трудящиеся заявляют, что пятипроцентное увеличение МРОТ не учитывает инфляцию, а работодатели считают, что владельцам малого и среднего бизнеса в нынешней экономической ситуации будет трудно увеличить заработную плату на 5%.