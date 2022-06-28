КНДР обладает потенциалом для создания ста ядерных боеголовок

Photo : YONHAP News

По мнению Совета по международным отношениям (CFR), частной американской организации, Северная Корея обладает материалами, достаточными для создания ста единиц ядерного оружия. Об этом говорится в отчёте CFR о военном потенциале Северной Кореи, опубликованном 28 июня. В частности, у Пхеньяна есть технологии производства ядерных боеголовок с использованием плутония и оружейного урана. В 2017 году Северная Корея могла создать 60 боеголовок, после чего их число ежегодно увеличивалось на 12 единиц. По оценкам CFR, с момента своего первого ядерного испытания в 2006 году Северная Корея неуклонно наращивала мощность заряда. Если в 2006 году она составила около 2 килотонн в тротиловом эквиваленте, то в сентябре 2016 года - 35 килотонн, а мощность заряда в ходе последнего ядерного испытания, проведённого 3 сентября 2017 года, оценивалась в более чем 200 килотонн. Мощность ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году, оценивалась в 16 килотонн. По данным CFR, северокорейские ракетные технологии также развиваются. Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15», испытанная в 2017 году, достигла высоты 4.475 км. Эксперты оценивают потенциальную дальность полёта «Хвасон-15» в 13.000 км. Дальность полёта ракеты, запущенной Северной Кореей в 2022 году, оценивается в 15.000 км. Кроме того, Северная Корея может обладать большими объёмами химического и биологического оружия.