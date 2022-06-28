Президент РК приступил к «дипломатии продаж»

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Участие президента РК Юн Сок Ёля в саммите НАТО сыграло важную роль в укреплении цепочек поставок в высокотехнологичных отраслях и создании сети сотрудничества в развивающихся отраслях будущего. В частности, в ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой подробно обсуждалось сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Южнокорейский лидер призвал своего польского коллегу уделить внимание южнокорейским компаниям, занятым в сфере электроники, автомобильных аккумуляторов и информационных технологий. В ходе встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте президент РК выразил надежду на то, что южнокорейские инвестиции в компанию-производителя полупроводников ASML и другие нидерландские профильные компании внесут вклад в создание стабильных цепочек поставок. В ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном было обозначено понимание важности развития ядерной энергетики. Юн Сок Ёль попросил Францию поддержать заявку РК на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане. На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен обсуждалось сотрудничество в сферах оффшорной ветроэнергетики и экологичных морских перевозок. В ходе краткой встречи Юн Сок Ёля с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем была достигнута договорённость о расширении сотрудничества в сферах цифровых технологий, изменения климата и здравоохранения.