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Эксперты прогнозируют, что этим летом спрос на электроэнергию в РК будет выше, чем в прошлом году. 30 июня министерство промышленности, торговли и энергетики провело заседание, на котором были рассмотрены вопросы энергоснабжения в летний период. Ожидается, что нынешним летом максимальный спрос на электроэнергию составит от 91,7 до 95,7 ГВт. В прошлом году соответствующий показатель составил 91,1 ГВт. Между тем, мощность энергетической системы мало отличается от показателя прошлого года, составляя 100,9 ГВт. Сохранение мощности практически на прежнем уровне, несмотря на увеличение нагрузки на АЭС, связано с закрытием устаревших угольных электростанций. Таким образом, резерв электроэнергии этим летом будет держаться на уровне от 5,4% до 10%. В прошлом году он составил 10,5%. В случае экстренной необходимости власти намерены увеличить резервы на 9,2 ГВт за счёт запуска в тестовом режиме первого энергоблока АЭС Синхануль.