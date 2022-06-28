От южнокорейского спутника успешно отделился кубсат

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29 июня в 16:50 от экспериментального спутника, выведенного 21 июня на околоземную орбиту первой южнокорейской ракетой-носителем «Нурихо» (KSLV-II), произошло отделение одного из четырёх малых исследовательских спутников. Об этом сообщили в Корейском институте аэрокосмических исследования (KARI). 30 июня центр управления в Тэчжоне получил данные о состоянии малого спутника, которые указывают на его текущее положение, режим работы, состояние GPS. Сообщается, что батареи в аппарате работают в нормальном режиме. Однако отмечается, что данные были получены лишь дважды, тогда как изначально ставилась цель получить сигнал 20 раз. По мнению экспертов, это связано с тем, что в настоящий момент малый спутник находится в нестабильном состоянии. Всего на главном экспериментальном спутнике были размещены пять кубсатов, малых спутников в форме куба. Один из них является макетом. Отделение остальных должно произойти с интервалом в два дня.