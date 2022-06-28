Сеул на 14-м месте в мире по стоимости жизни для иностранцев

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Гонконг является самым дорогим городом для проживания иностранцев из 400 городов мира. Гонконг занял первое место в рейтинге, составленном глобальной консалтинговой компанией Mercer. Сеул занял 14-е место, опустившись на три позиции по сравнению с прошлым годом. Места со второго по пятое заняли швейцарские города Цюрих, Женева, Базель и Берн. Далее следуют Тель-Авив, Нью-Йорк, Сингапур, Токио и Пекин. В отчёте Mercer поясняется, что большое количество азиатских городов в верхних строчках рейтинга связано с такими факторами как укрепление местных валют. В частности, четыре китайских города - Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу – вошли в первую двадцатку из-за сильного юаня. Южнокорейские и японские города в целом сдали позиции в рейтинге. Он составляется на основе сравнительного анализа стоимости 200 наименований товаров и услуг, таких как жильё, транспорт, продукты питания, одежда, товары для дома и развлечения.