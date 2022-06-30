Президент РК завершил визит в Мадрид на саммит НАТО

Photo : YONHAP News

1 июля президент РК Юн Сок Ёль возвращается на родину по завершении пятидневной поездки в Мадрид, где он принял участие в саммите НАТО. 30 июня, в последний день визита, южнокорейский лидер встретился с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Он призвал чешские власти рассмотреть возможность участия южнокорейских компаний в проекте строительства новой АЭС, а также поддержать заявку РК на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане. В ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо президент РК выразил уверенность в возможности укрепления двустороннего сотрудничества в экономической безопасности и сфере передовых отраслей будущего. Стороны договорились активизировать сотрудничество в восстановлении цепочек поставок ключевых минеральных ресурсов. В ходе переговоров южнокорейского президента и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона была принята общая программа развития двусторонних отношений, затронут вопрос пересмотра соглашения о свободной торговле с целью расширения рамок сотрудничества. В ходе проведённых встреч Юн Сок Ёль также обозначил позицию Сеула по северокорейской ядерной проблеме, призвав уделить этой теме больше внимания. В ходе краткой встречи с генеральным секретарём НАТО Йеном Столтенбергом обсуждалась ситуация на Корейском полуострове.