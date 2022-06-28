Деловые круги РК ожидают замедления темпов роста экспорта

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Во втором полугодии рост южнокорейского экспорта значительно замедлится. Так считают 44% из 150 крупнейших отечественных экспортных компаний, опрошенных агентством Mono Research по заказу Федерации корейских промышленников. По результатам опроса подготовлен прогноз, согласно которому во втором полугодии экспорт вырастет лишь на 0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ожидается, что в производстве электротехники и электроники экспорт сократится на 3,8%, в металлургии - на 2,9%, в нефтехимической отрасли - на 1,1%. Рост экспорта ожидается в сфере автомобилестроения и автозапчастей на 0,8%, машиностроения - на 3,4%, судостроения - на 3,9%. В качестве подтверждения прогноза о сокращении экспорта респонденты привели такие факторы как ослабление конкурентоспособности в результате роста цен на сырьё и увеличение логистических расходов. Те, кто прогнозирует рост экспорта, объяснили свою позицию такими факторами как ослабление пандемии коронавируса, активизация мировой торговли, повышение ценовой конкурентоспособности в связи с ослаблением воны и рост экспортных цен на фоне высокой инфляции.