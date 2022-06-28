Лидеры РК и Японии общались в Мадриде пять раз

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На полях саммита НАТО в Мадриде, проходившем 29-30 июня, лидеры РК и Японии общались пять раз в различных форматах. Стороны отметили важность трёхстороннего сотрудничества с участием США в сфере безопасности и необходимость улучшения отношений между Сеулом и Токио. Между тем, оценки сторонами состоявшихся контактов оказались неоднозначными. Комментируя первую встречу, длившуюся 3-4 минуты, в администрации президента РК сообщили, что южнокорейский лидер и премьер-министр Японии Фумио Кисида сошлись во мнении о необходимости построения более здоровых двусторонних отношений. Однако японские власти озвучили немного иную позицию. В частности, указывается, что Фумио Кисида призвал РК приложить усилия для того, чтобы направить сложные отношения двух стран в здоровое русло. Таким образом, по мнению южнокорейского правительства, в ходе контактов сторон прозвучало предложение приложить совместные усилия для налаживания отношений. Однако японская сторона, как сообщает газета «Асахи симбун», потребовала от РК первой сделать шаг к разрешению двусторонних споров. Эксперты полагают, что такая позиция японской стороны связана с предстоящими выборами в Палату советников (верхнюю палату) парламента.