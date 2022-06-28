Дефицит торгового баланса РК в первом полугодии более 10 млрд долларов

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В первой половине этого года дефицит торгового баланса РК превысил 10 млрд долларов. Об этом сообщили 1 июля в министерстве промышленности, торговли и энергетики. В указанный период экспорт вырос на 15,6% в годовом исчислении, составив 350 млрд 300 млн долларов. Импорт вырос на 26,2%, составив 360 млрд 600 млн долларов. Таким образом, дефицит торгового баланса составил 10 млрд 300 млн долларов, что является рекордной отметкой за первое полугодие. Предыдущий рекорд в 9 млрд 160 млн долларов был зафиксирован в 1997 году. С начала года объём экспорта ежемесячно демонстрировал рекордные показатели. Рост зафиксирован по 14 главным категориям экспортной продукции, включая полупроводники продукцию металлургии, нефтяной промышленности и биотехнологий. Импорт превысил экспорт за счёт резкого роста цен на сырьё и энергоносители.