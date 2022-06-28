В РК продолжается жара

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Муссонные дожди, пролившиеся в течение трёх последних дней в центральной части РК, переместились на север Корейского полуострова. В этой связи в южных районах вновь началась сильная жара, которая усугубляется высокой влажностью. В Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто объявлено предупреждение о жаре, в 48 регионах страны власти призывают жителей проявить осторожность в связи с высокой температурой воздуха. 1 июля в Сеуле дневная температура воздуха составила +31°C, в Тэгу +35°C, в Кванчжу и Тэчжоне +33°C. 2 июля ожидается повышение температуры под влиянием горячего ветра. Сильная жара продлится до 3 июля. Кроме того, синоптики сообщают о том, что 1 июля на юго-востоке от Окинавы зародился тайфун Aere, который в начале следующей недели пройдёт близ острова Чечжудо. Под его влиянием окажутся южные районы страны.