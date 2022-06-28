Gallup Korea: Уровень поддержки президента РК – 43%

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43% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса тысячи взрослых жителей страны, проведённого c 28 по 30 июня агентством Gallup Korea. 42% опрошенных дали отрицательную оценку деятельности президента. Уровень поддержки снизился на 4% по сравнению с предыдущим опросом, проводившимся неделю назад. Отрицательная оценка выросла на 4%. Среди причин поддержки президента респонденты отметили решительность, активность и упорство главы государства, деятельность вопросах безопасности, диалог с народом. Среди причин отрицательной оценки - кадровая политика, недостаток внимания вопросам экономики и качеству жизни населения, односторонность политики, недостаток опыта. Уровень поддержки правящей партии Сила народа составил 40%, оппозиционной Демократической партии Тобуро – 28%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.