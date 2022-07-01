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Политика

Президент РК призвал активизироваться в решении проблем КНДР

Write: 2022-07-01 14:13:46Update: 2022-07-01 14:16:22

Президент РК призвал активизироваться в решении проблем КНДР

Photo : YONHAP News

1 июля президент РК Юн Сок Ёль вернулся на родину по завершении пятидневной поездки в Мадрид, где он принял участие в саммите НАТО.  В ходе двусторонних и многосторонних встреч он сосредоточил внимание на вопросах экономического сотрудничества и ситуации на Корейском полуострове. Так, на переговорах с лидерами США и Японии, Юн Сок Ёль заострил внимание на восстановлении трёхстороннего сотрудничества в противостоянии ядерной и ракетной угрозам Пхеньяна. В ходе встречи не затрагивались антисеверокорейские санкции. Между  тем, администрация южнокорейского президента готова расширить санкции против отдельных физических лиц и учреждений КНДР. Обсуждался также план противодействия РК и США недружественным действиям со стороны Севера. В своём выступлении на саммите НАТО Юн Сок Ёль призвал мировое сообщество уделить больше внимания проблеме денуклеаризации Северной Кореи. Он  выразил готовность к тесному сотрудничеству со странами НАТО, подчеркнув, что только единство мирового сообщества является гарантией мира и свободы. 
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