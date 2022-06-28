В РК растёт объём онлайн-шопинга

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Объём торговых операций, проведённых онлайн, вырос в мае в РК на 10,5% в годовом исчислении, составив 17 трлн 285 млрд 900 млн вон (13 млрд 320 млн долларов). Об том сообщили 1 июля в Национальном статистическом управлении. В сфере туризма и транспортных услуг продажи выросли за тот же период на 97,5% до 1 трлн 564 млрд 200 млн вон (1 млрд 206 млн долларов). Это 105% от допандемийного показателя мая 2019 года. В сфере культуры и отдыха объём операций вырос на 165.2%. В сегменте общественного питания показатель сократился на 3,7%. Снижение фиксируется впервые после начала ведения статистики. Это может быть связано со снижением спроса на доставку еды после отмены мер социального дистанцирования. Между тем, объём мобильного шопинга в мае вырос на 14,6% в годовом исчислении, составив 12 трлн 855 млрд 900 млн вон (9 млрд 906 млн долларов). Это 74,4% от общего объёма онлайн шопинга. Данный показатель вырос на 2,7%.