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Политика

Политические партии пытаются сформировать парламентские комитеты

Write: 2022-07-04 10:09:21Update: 2022-07-04 14:21:45

Политические партии пытаются сформировать парламентские комитеты

Photo : KBS News

Южнокорейские политические партии продолжают попытки выйти из тупика в формировании парламентских комитетов. Из-за сохраняющихся разногласий Национальное собрание фактически не работает более месяца. В ходе переговоров, состоявшихся 3 июля, руководители правящей партии Сила народа и оппозиционной Демократической партии Тобуро не смогли достичь договорённости, согласившись лишь встретиться во второй половине дня 4 июля. Демократическая партия Тобуро, которой принадлежат 170 из 299 мест в Национальном собрании, заявила о том, что самостоятельно назначит нового спикера, если договорённость с правящей партией не будет достигнута. Руководство партии отмечает необходимость устранения законодательного вакуума на фоне обострения экономических и политических проблем. 
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