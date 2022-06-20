Политические партии пытаются сформировать парламентские комитеты

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Южнокорейские политические партии продолжают попытки выйти из тупика в формировании парламентских комитетов. Из-за сохраняющихся разногласий Национальное собрание фактически не работает более месяца. В ходе переговоров, состоявшихся 3 июля, руководители правящей партии Сила народа и оппозиционной Демократической партии Тобуро не смогли достичь договорённости, согласившись лишь встретиться во второй половине дня 4 июля. Демократическая партия Тобуро, которой принадлежат 170 из 299 мест в Национальном собрании, заявила о том, что самостоятельно назначит нового спикера, если договорённость с правящей партией не будет достигнута. Руководство партии отмечает необходимость устранения законодательного вакуума на фоне обострения экономических и политических проблем.