3 июля в РК 6.253 новых случая COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 3 июля в стране зарегистрированы 6.253 новых случая COVID-19. Это на 3.806 случаев меньше по сравнению с предыдущим днём, но почти вдвое больше, чем неделю назад. Нынешний показатель – максимальный для понедельника за последние полтора месяца. Особые опасения карантинных органов вызывает рост числа завозных случаев коронавируса, которых 3 июля было зафиксировано 164. Они исчисляются трёхзначными числами более десяти дней подряд. Среднее количество новых случаев заболевания за прошедшую неделю составляет 9.500 в сутки, что почти на 2.400 случаев больше, чем на предыдущей неделе. Число заражённых стало расти из-за ослабления иммунитета у вакцинированных и переболевших, смягчения мер социального дистанцирования, а также увеличения числа международных авиарейсов. В этой связи карантинные власти не исключают возможности очередной волны COVID-19. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 56 человек. Это на 3 человека больше, чем 2 июля. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 4 человека. Общее число умерших с начала пандемии – 24.574 человека. Коэффициент смертности составляет 0,13%.