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Государственный гимн Корейской империи, существовавшей с 1897 по 1910 год, впервые за 120 лет прозвучал в Германии. Его исполнили совместно Берлинский филармонический камерный оркестр, 15 южнокорейских музыкантов и хоровой ансамбль Певческой Академии Берлина. Исполнение состоялось 1 июля. Гимн написал в 1902 году музыкальный директор Королевского двора Пруссии Франц фон Эккерт по заказу императора Кочжона. Франц Эккерт прибыл в Сеул в 1901 году, чтобы создать первый в Корее военный оркестр в западном стиле. При написании гимна Корейской империи он использовал гаммы и ритмы западной классической музыки, но с точки зрения мелодии попытался выразить корейские эмоции, основанные на традиционной музыке. Сочинение немецкого композитора было принято в качестве официального государственного гимна 15 августа 1902 года. Франц Эккерт первым представил западные инструменты в Корее, организовал военный оркестр в западном стиле и обучал участников оркестра западной музыке. Государственный гимн Корейской империи был запрещён во время японской оккупации Корейского полуострова. Его исполнение в Берлине стало первым шагом в серии культурных обменов между двумя странами по случаю 120-летия установления дипломатических отношений между РК и Германией.