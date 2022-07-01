В РК создан орган по проблемам жертв трудовой мобилизации

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В РК создан государственно-частный консультативный совет по решению дипломатического спора с Японией о компенсациях жертвам принудительной трудовой мобилизации во время Второй мировой войны. Его первое заседание состоялось 4 июля под председательством замминистра иностранных дел РК Чо Хён Дона. В состав совета входят представители правительства, эксперты по международному праву, жертвы принудительной трудовой мобилизации и члены их семей. В отдельных постановлениях в октябре и ноябре 2018 года Верховный суд РК обязал компании Nippon Steel и Mitsubishi Heavy Industries выплатить компенсации корейским жертвам принудительной трудовой мобилизации во время колониального правления Японии в Корее. Однако компании отказались от выплат, утверждая, что все проблемы репараций были урегулированы в соответствии с соглашением 1965 года о нормализации двусторонних дипломатических отношений. Корейские жертвы подали иски об аресте активов японских фирм, и южнокорейские суды удовлетворили их просьбы. Однако процесс ликвидации активов не начался, так как компании подали апелляции.