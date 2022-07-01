Деловые круги РК и Японии настаивают на южнокорейско-японском саммите

Photo : YONHAP News

Лидеры деловых кругов РК и Японии призвали лидеров двух стран встретиться в самое ближайшее время для решения проблем в двусторонних отношениях и активизации экономических связей. Призыв прозвучал в ходе состоявшегося 4 июля в Сеуле заседания Делового совета РК и Японии. Оно состоялось после трёхлетнего перерыва. «Мы должны смотреть в будущее, а не в прошлое»,- заявил в своём выступлении председатель Федерации корейской промышленности Ху Чхан Су. Он отметил, что саммит глав двух стран поможет ускорить решение таких проблем как отмена взаимных экспортных ограничений, возобновление валютного свопа и присоединение РК к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP). Председатель Федерации деловых кругов Японии (Кейданрэн) Маскадзу Токура отметил, что, «чем сложнее становятся отношения между РК и Японией, тем важнее вместе двигаться вперёд к будущему». Участники встречи высказались за необходимость возобновления взаимных программ безвизового въезда, которые были приостановлены с началом пандемии COVID-19. В заседании приняли участие более 20 лидеров бизнеса двух стран.