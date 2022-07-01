Участие президента РК в саммите НАТО не направлено против Китая

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Участие президента РК Юн Сок Ёля в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) не направлено против Китая. Об этом заявил 2 июля министр иностранных дел РК Пак Чин в интервью кабельному телеканалу Channel A. Он напомнил, что РК не является членом НАТО, но была приглашена на саммит вместе с Японией, Австралией и Новой Зеландией в качестве партнёров организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ряд экспертов заявляли, что выступление Юн Сок Ёля на саммите, в котором были подчёркнуты универсальные ценности, такие как свобода и мир, направлено на Китай. «Китай — это страна, которая больше всего выиграла от свободной торговли»,- сказал глава южнокорейского внешнеполитического ведомства. «Я думаю, что присоединение к международному порядку может быть полезным и для Китая»,- добавил он.