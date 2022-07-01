Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Наука

Ледокол «Араон» отправился в 13-ю арктическую экспедицию

Write: 2022-07-04 14:37:46Update: 2022-07-04 16:12:38

Ледокол «Араон» отправился в 13-ю арктическую экспедицию

Photo : YONHAP News

Как сообщили в Корейском институте полярных исследований, 4 июля ледокол «Араон» вышел из порта Инчхон и отправился в 13-ю арктическую экспедицию. В течение 92 дней находящиеся на его борту учёные будут проводить исследования изменений климата на Северном полюсе, а также  влияния  глобального потепления на экосистему полярных районов и подводную среду. С помощью современного оборудования будут проведены подводные съёмки для получения информации о морских ресурсах Северного Ледовитого океана. Исследования будут проходить в море Бофорта, Беринговом и Восточно-Сибирском морях. Полученные данные  будут отправляться в институт в режиме реального времени. Ледокол пройдёт за три месяца около 15 тыс. километров и вернётся в Инчхон 4 октября. В 2020-2021 годах из-за пандемии коронавируса экспедиции не проводились. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >