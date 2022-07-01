Ледокол «Араон» отправился в 13-ю арктическую экспедицию

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Как сообщили в Корейском институте полярных исследований, 4 июля ледокол «Араон» вышел из порта Инчхон и отправился в 13-ю арктическую экспедицию. В течение 92 дней находящиеся на его борту учёные будут проводить исследования изменений климата на Северном полюсе, а также влияния глобального потепления на экосистему полярных районов и подводную среду. С помощью современного оборудования будут проведены подводные съёмки для получения информации о морских ресурсах Северного Ледовитого океана. Исследования будут проходить в море Бофорта, Беринговом и Восточно-Сибирском морях. Полученные данные будут отправляться в институт в режиме реального времени. Ледокол пройдёт за три месяца около 15 тыс. километров и вернётся в Инчхон 4 октября. В 2020-2021 годах из-за пандемии коронавируса экспедиции не проводились.