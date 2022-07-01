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В Корее

В РК пройдут исследования постковидного синдрома

Write: 2022-07-04 15:01:29Update: 2022-07-04 15:14:15

В РК пройдут исследования постковидного синдрома

Photo : YONHAP News

В РК в течение трёх лет будут проходить исследования долгосрочных последствий постковидного синдрома, в которых примут участие 10 тысяч человек. Как сообщили в  Институте проблем  здравоохранения при Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний, исследования начнутся в конце июля. Их основная цель – определить факторы риска, которые приводят к неблагоприятным последствиям для организма. На основе  выводов учёных будет разработано руководство по более эффективному лечению инфекционных заболеваний. По данным органов здравоохранения РК и Всемирной организации здравоохранения, долгосрочные последствия коронавируса, которые часто называют «длительным COVID», относятся к побочным эффектам, продолжающимся более двух месяцев после выявления первоначального заболевания в виде усталости, одышки, потери обоняния и  многих других. Во всём мире было зарегистрировано более двухсот симптомов. Около 20% пациентов с COVID-19 испытывали их долгое время. 
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