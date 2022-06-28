Рост потребительских цен в РК в июне составил 6%

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Индекс потребительских цен в РК в июне текущего года составил 108,22 пункта, что на 6% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. За значение в 100 пунктов берётся ситуация в 2020 году. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, нынешний рост оказался самым значительным с ноября 1998 года, когда страна столкнулась с валютным кризисом. В марте и апреле рост составлял порядка четырёх процентов, а в мае достиг отметки в 5,4%. Рост цен на промышленные товары составил 9,3%, на нефтепродукты - 39,6%. Дизельное топливо подорожало на 50,7%, бензин – на 31,4%. Стоимость продукции сельского хозяйства повысилась на 4,8%, коммунальных услуг - 9,6%. В сфере услуг цены возросли на 3,9%. Индекс расходов на проживание, которые отражают ощущаемые потребительские цены, вырос на 7,4% в годовом исчислении. Это самая высокая инфляция с ноября 1998 года. Так называемая базовая инфляция, то есть, рост цен без учёта изменения стоимости сельскохозяйственных товаров и нефти, составила 4,4%. Это максимальный показатель с марта 2009 года.