Главы МИД РК и Мексики обсудили вопросы сотрудничества

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4 июля министр иностранных дел РК Пак Чин встретился со своим мексиканским коллегой Марсело Эбрардом, который находится с визитом в Сеуле. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества, подчеркнув важность скорейшего возобновления переговоров по подготовке Соглашения о свободной торговле. В 2006 году РК и Мексика начали переговоры по Соглашению о стратегическом экономическом сотрудничестве, которое является подготовкой к заключению торгового соглашения, но через два года контакты прекратились. Глава южнокорейского МИД подчеркнул важность вступления РК в список ассоциированных членов Тихоокеанского альянса, торгового блока с участием Мексики, Перу, Чили и Колумбии. Он выразил надежду на расширение сотрудничества в сфере энергетики. Марсело Эбрардо высоко оценил участие южнокорейских компаний в проекте строительства нефтеперерабатывающего завода в штате Табаско. Он призвал деловые круги РК расширить инвестиционную активность в Мексике. По итогам переговоров главы МИД двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в развитии.