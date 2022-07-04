Аппарат по исследованию Луны отправился к месту запуска

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Началась транспортировка первого отечественного аппарата по исследованию Луны «Танури» на базу Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. 5 июля аппарат в специальном контейнере перевезён из Корейского института аэрокосмических исследований в Тэчжоне в международный аэропорт Инчхон, откуда он будет доставлен в аэропорт Орландо. 6 июля «Танури» перевезут на специальной автомобильной платформе в космический центр. Там он пройдёт техническое обслуживание и предстартовую подготовку. Запуск будет осуществлён 3 августа с помощью ракеты-носителя Falcon 9 частной аэрокосмической компании Space Exploration Technologies. После выхода в космос через четыре с половиной месяца «Танури» достигнет орбиты Луны. В течение года аппарат будет выполнять ряд задач, в числе которых проверка технологий космического интернета и поиск мест для посадки будущих космических модулей. В июне в РК была успешно запущена первая отечественная космическая ракета «Нурихо» (KSLV-II). В 2031 году планируется отправить на Луну посадочный модуль.