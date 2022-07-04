В РК продолжаются тропические ночи

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В Сеуле и других регионах страны продолжаются так называемые тропические ночи, когда сохраняется душная погода, а температура воздуха не опускается ниже +25°С с 18:00 до 9:00 следующего дня. По данным Корейской метеорологической администрации, в ночь на 5 июля в Сеуле температура воздуха составила +26,7˚C. В Кванчжу показатель составил +25,2˚C, в Пусане +25,1˚C. В большинстве регионов объявлены предупреждения о жаре. 5 июля максимальная дневная температура воздуха в Сеуле и Тэгу составила +34˚C, в Кванчжу +33˚C. Усугубляет ситуацию высокая влажность. В этой связи к 3 июля в больницы обратились 434 человека с жалобами на недомогания, вызванные жарой. Это примерно в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. В результате сильной жары скончались три человека. В столичном регионе и других внутренних районах ожидаются осадки интенсивностью до 50 мм в час. Это ослабит жару в центре страны, но на юге жаркая погода сохранится.