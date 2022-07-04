РК увеличит долю АЭС в выработке электроэнергии

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5 июля кабинет министров РК одобрил направления энергетической политики страны, согласно которым планируется изменить политику прежнего правительства по сокращению ядерной энергетики. Так, к 2030 году власти намерены увеличить долю АЭС в общем объёме выработки электроэнергии до 30%. В прошлом году соответствующий показатель составлял 27,4%. Прежнее правительство ставило цель к 2030 году снизить его до 24%. В связи со сменой энергетической политики решено возобновить строительство третьего и четвёртого реакторов АЭС Синхануль, а также продолжить эксплуатацию действующих объектов. Одновременно цель по достижению доли возобновляемых источников энергии в 30%, установленная предыдущим правительством, будет пересмотрена. Поставлена цель к 2030 году экспортировать не менее 10 АЭС. Ожидается, что за счёт увеличения мощностей ядерной энергетики и возобновляемой энергии к 2030 году зависимость от импорта угля будет снижена до 60%. В настоящий момент она превышает 80%.