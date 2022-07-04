Индекс страданий народа в РК - максимальный с 2015 года

В первом квартале этого года в РК индекс страданий народа составил 10,6 пункта, что является максимальной отметкой с 2015 года, когда началось ведение данной статистики. Об этом сообщили 5 июля в Корейском институте экономических исследований. Индекс страданий был разработан американским экономистом Артуром Окуном. Он рассчитывается, исходя из уровня безработицы и инфляции. Институт публикует индекс страданий народа с первого квартала 2015 года, применяя понятие расширенного уровня безработицы, которое включает в категорию безработных тех, кто работает менее 36 часов в неделю и желает найти дополнительную работу. До 2020 года показатель составлял менее 10 пунктов. В первом квартале прошлого года в условиях жёстких карантинных мер он повысился до 10,5 пунктов. В третьем квартале того же года последовало снижение, но повышение мировых цен на сырьё спровоцировало новый рост. Эксперты отмечают, что в настоящий момент потребительские цены держатся на относительно приемлемом уровне по сравнению с ценами производителей.