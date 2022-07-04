Правительство будет идти в первых рядах в преодолении кризиса

Photo : YONHAP News

Правительство будет идти в первых рядах в преодолении экономического кризиса. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 5 июля на заседании кабинета министров. Экономика находится в «очень тяжёлом положении». В условиях реструктуризации цепочек поставок и пандемии коронавируса весь мир столкнулся с самой серьёзной ситуацией со времён нефтяного кризиса 70-х годов,- отметил глава государства. Он пообещал «лично заниматься вопросами жизнеобеспечения людей», встречаясь с ними и проводя еженедельные совещания по экономическим вопросам. Президент отметил, что правительство в целях противодействия росту цен прилагает все возможные усилия для смягчения давления на уязвимые слои населения, включая снижение налога на топливо. Глава государства пообещал сократить расходы на государственные учреждения с помощью их оптимизации и продажи невостребованных активов. Высвобожденные таким образом средства должны быть направлены на оказание помощи населению страны.