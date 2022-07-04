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В Корее

Эксперты считают эпидемию оспы обезьян маловероятной

Write: 2022-07-05 15:31:02Update: 2022-07-05 16:17:12

Эксперты считают эпидемию оспы обезьян маловероятной

Photo : YONHAP News

Возможность возникновения эпидемии оспы обезьян крайне маловероятна. Об этом сообщил 5 июля директор Корейского общества по инфекционным болезням Ким Нам Чжун, выступая на брифинге в Центральном штабе противоэпидемических мер. Он объяснил это тем, что данное заболевание распространяется при длительном и близком контакте. В РК пока выявлен один заражённый, инфицированный за рубежом, и есть вероятность проникновения заболевания из других стран. Смертность в эндемичных по оспе обезьян странах составляет от 3 до 8%. В не эндемичных странах выявлено более пяти тысяч случаев заражения, но пока не зафиксировано ни одной смерти. Ким Нам Чжун сообщил, что оспа обезьян в общем слабее обычной оспы и после полного излечения следы на коже остаются очень редко. Между тем, на этой неделе в РК будут доставлены 504 дозы препарата для лечения этого заболевания Тековиримат (Tecovirimat). Ведутся переговоры о закупке 5 тысяч доз вакцины от оспы обезьян третьего поколения Джиннеос (Jynneos). 
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