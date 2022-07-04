В РК готовятся к новой волне пандемии COVID-19

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Правительство РК усиливает карантинные меры и готовит дополнительные больничные койки для пациентов в тяжёлом состоянии, поскольку новая волна пандемии COVID-19 становится всё более реальной. Об этом сообщил министр административного управления и безопасности Ли Сан Мин, выступая 6 июля на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. Он отметил, что в стране имеется достаточное число больничных коек для лечения всех, кто нуждается в госпитализации. Медицинские учреждения получили чёткие инструкции по организации быстрой госпитализации пациентов с инфекционными заболеваниями, если эпидемическая ситуация ухудшится. В отделениях неотложной помощи обеспечен круглосуточный приём пациентов с COVID-19. Организован постоянный эпидемический контроль предприятий с большим числом рабочих, чтобы предотвратить массовые всплески заболеваемости,- добавил министр.