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В РК готовятся к новой волне пандемии COVID-19

Write: 2022-07-06 11:53:50Update: 2022-07-06 13:53:08

В РК готовятся к новой волне пандемии COVID-19

Photo : KBS News

Правительство РК усиливает карантинные меры и готовит дополнительные больничные койки для пациентов в тяжёлом состоянии, поскольку новая волна пандемии COVID-19 становится всё более реальной. Об этом сообщил министр административного управления и безопасности Ли Сан Мин, выступая 6 июля на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. Он отметил, что в стране имеется достаточное число больничных коек для лечения всех, кто нуждается в госпитализации. Медицинские учреждения получили чёткие инструкции по организации быстрой госпитализации пациентов с инфекционными заболеваниями, если эпидемическая ситуация ухудшится. В отделениях неотложной помощи обеспечен круглосуточный приём пациентов с COVID-19. Организован постоянный эпидемический контроль предприятий с большим числом рабочих, чтобы предотвратить массовые всплески заболеваемости,- добавил министр.
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