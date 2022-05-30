Президент РК призвал повысить оборонные возможности страны

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Президент РК Юн Сок Ёль призвал военных дать быстрый и жёсткий ответ в случае враждебных действий со стороны Севера. Выступая 6 июля на заседании военного командования в штабном комплексе в Керёндэ провинции Чхунчхон-Намдо, глава государства подчеркнул, что военные должны показать решимость в выполнении своей главной задачи. Она заключается в защите суверенитета и территориальной целостности страны, имущества и жизни граждан. Президент призвал повысить оборонные возможности страны, чтобы успешно сдерживать ракетную и ядерную угрозы со стороны Северной Кореи. В ходе заседания обсуждались четыре рабочих направления в оборонной политике страны. Это укрепление возможностей в противодействии северокорейским угрозам, скорейшее принятие на вооружение пилотируемых и беспилотных систем на основе искусственного интеллекта, обеспечение устойчивого контроля командования над войсками и улучшение условий службы офицеров.