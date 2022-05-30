Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Президент РК призвал повысить оборонные возможности страны

Write: 2022-07-06 14:35:22Update: 2022-07-06 14:40:32

Президент РК призвал повысить оборонные возможности страны

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль призвал военных дать быстрый и жёсткий ответ в случае враждебных действий со стороны Севера. Выступая  6 июля на заседании военного командования в штабном комплексе в Керёндэ провинции Чхунчхон-Намдо, глава государства подчеркнул, что военные должны показать решимость в выполнении своей главной задачи. Она заключается в защите суверенитета и территориальной целостности страны, имущества и жизни граждан. Президент призвал повысить оборонные возможности страны, чтобы успешно сдерживать ракетную и ядерную угрозы со стороны Северной Кореи. В ходе заседания обсуждались четыре рабочих направления в оборонной политике страны. Это укрепление возможностей в противодействии северокорейским угрозам, скорейшее принятие на вооружение пилотируемых и беспилотных систем на основе искусственного интеллекта, обеспечение устойчивого контроля командования над войсками и улучшение условий службы офицеров.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >